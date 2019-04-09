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    Главная / Торги / Поставка лицензии на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition

    Поставка лицензии на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 11:0009.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907713874Дата и время окончания срока приема заявок Антивирус КасперскогоАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907713874

    Уникальный номер закупки

    025

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лицензии на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 10:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_№025

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№025

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме №025

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме №025

    Форма 12_Описание поставляемого товара

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сулейманов Рустам Фатихович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Антивирус Касперского

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907713874Подведение итогов не позднее Антивирус КасперскогоАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Антивирус Касперского

    Начальная цена

    185 827,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    47.41

    Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.41

    Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах"

    Кол-во: 1

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