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    Главная / Торги / Запрос предложений на закупку мебели

    Запрос предложений на закупку мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904023Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку мебелиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904023

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на закупку мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение №3

    Договор

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3090

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Smirnova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на закупку мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 11:0006.06.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904023Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку мебелиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на закупку мебели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    31.01

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф закрытый со стеклом, 700×350×1830 мм, цвет бук невский (КОМПЛЕКТ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Мини-кухня Ринг КМ 216 (ольха, 1200x600x2135 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Кресло для руководителя Аркадия бежевое (искусственная кожа/хромированный металл)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кресло офисное «Лидер», СН 416, кожзам, бежевое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стул для персонала и посетителей BRABIX «Iso CF-001», хромированный каркас, кожзам бежевый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Шкаф Born полузакрытый (вишня)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Тумба выкатная открытая Born (вишня)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Тумба выкатная Born с замком (вишня)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Стол для столовых 1200×600×760 мм, рост 6, серый каркас, ДСП/пластик, цвет бук"

    Кол-во: 32

    "Позиция 10"

    "Вешалка гардеробная Attache А-22 на 22 персоны черная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Тумба приставная «Эко», 405×600×740 мм, 3 ящика, полка, замок, бук бавария"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Шкаф полузакрытый, 720×355×1830 мм, 2 двери, 4 полки, бук бавария"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Шкаф закрытый, 720×355×770 мм, 2 двери, полка, бук бавария"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Тумба под оргтехнику (орех, 800x600x600 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Шкаф для одежды (орех, 770x580x2000 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Крышка к тумбе приставной(орех, 440x600 мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Кресло офисное Easy Chair Comfort черное (ткань/пластик)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Кресло офисное «Джаз New», СН 418, кожа, хром, черное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Кресло офисное BRABIX «Enter EX-511», экокожа, черное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Кресло офисное BRABIX «Enter EX-511», экокожа, коричневое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Кресло офисное «Гармония», СН 685, с подлокотниками, черное"

    Кол-во: 27

    "Позиция 22"

    "Тумба приставная с замком (темный дуб/серая) 3 ящика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Тумба приставная без замка (ольха)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Кресло для руководителя 747 серое (ткань/пластик)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Стул для посетителей Изо черный (ткань/хром)"

    Кол-во: 47

    "Позиция 26"

    "Тумба выкатная c замком (орех) 3 ящика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Приставной элемент без опоры (орех)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Стол эргономичный правый (орех)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Стол эргономичный правый (бук бавария)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Стол эргономичный левый (миланский орех)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Шкаф для одежды (орех)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Шкаф для одежды (орех)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Шкаф высокий полузакрытый (орех)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Шкаф полузакрытый высокий (вишня)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Шкаф для одежды(ольха)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Стеллаж высокий (орех)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Шкаф хозяйственный металлический (800x500x1860 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Приставка с опорой BORN (вишня)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Стол рабочий Born (вишня мемфис, 1700x800x750 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Тумба для оргтехники, 700×600×750 мм, 2 двери, полка, бук бавария"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Корпус тумбы приставной (орех, 440x600x740 мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Кресло офисное Prestige черное (ткань/пластик)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Тумба выкатная с замком (бук бавария)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Опора металлическая серебристая (высота 715 мм)"

    Кол-во: 1

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