Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка и выгрузка Товара в адрес Заказчика осуществляется Поставщиком в период с момента заключения договора до 30.07.2019г., согласно заявке Заказчика, осуществляется Поставщиком в рабочие дни Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями. Поставка каждой отдельной партии осуществляется на следующий день после подачи заявки Заказчиком. Не заказанный Товар не принимается и не оплачивается Заказчиком. Заказчик подает заявку на продукцию письменно (по факсу), устно (телефонограмма) по телефону ___________ или по электронной почте _________. Время доставки с 06.00 ч. до 13.00 ч. Место поставки товара: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный д.3Рассчитать логистику >