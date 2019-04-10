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Номер извещения
31907714251
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
молочная продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 11:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Почтовый адрес
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Контактный телефон
+7 8313 34-91-23
Факс
+7 8313 34-32-56
Адрес электронной почты
dzr_vityaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Усманов Э В
Место рассмотрения предложений
Дзержинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Молочная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 08:30 GMT +310.04.2019 08:3010.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907714251Дата и время окончания срока приема заявок молочная продукцияДзержинск
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 11:0011.04.2019 11:0011.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907714251Дата и время вскрытия заявок молочная продукцияДзержинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Молочная продукция
Начальная цена
305 195,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка и выгрузка Товара в адрес Заказчика осуществляется Поставщиком в период с момента заключения договора до 30.07.2019г., согласно заявке Заказчика, осуществляется Поставщиком в рабочие дни Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями. Поставка каждой отдельной партии осуществляется на следующий день после подачи заявки Заказчиком. Не заказанный Товар не принимается и не оплачивается Заказчиком. Заказчик подает заявку на продукцию письменно (по факсу), устно (телефонограмма) по телефону ___________ или по электронной почте _________. Время доставки с 06.00 ч. до 13.00 ч. Место поставки товара: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
Адрес местонахождения
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
10.51.11.111
87.90
Документация лота
Кол-во: 250
Кол-во: 60
Кол-во: 400
Кол-во: 700
Кол-во: 100
Кол-во: 700
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