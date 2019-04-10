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    Главная / Торги / молочная продукция

    молочная продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 08:3010.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907714251Дата и время окончания срока приема заявок молочная продукцияДзержинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907714251

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    молочная продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    извещение

    Расчет обоснования

    Бюллетень рекомендованных цен

    техническое задание

    обоснование НМЦД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Юридический адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Почтовый адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Контактный телефон

    +7 8313 34-91-23

    Факс

    +7 8313 34-32-56

    Адрес электронной почты

    dzr_vityaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усманов Э В

    Место рассмотрения предложений

    Дзержинск

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Услуги по уходу с обеспечением проживания прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Молочная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2019 08:30 GMT +310.04.2019 08:3010.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907714251Дата и время окончания срока приема заявок молочная продукцияДзержинск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.04.2019 11:0011.04.2019 11:0011.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907714251Дата и время вскрытия заявок молочная продукцияДзержинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 23:5911.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907714251Подведение итогов не позднее молочная продукцияДзержинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Молочная продукция

    Начальная цена

    305 195,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    0,10 ₽на 400 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка и выгрузка Товара в адрес Заказчика осуществляется Поставщиком в период с момента заключения договора до 30.07.2019г., согласно заявке Заказчика, осуществляется Поставщиком в рабочие дни Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями. Поставка каждой отдельной партии осуществляется на следующий день после подачи заявки Заказчиком. Не заказанный Товар не принимается и не оплачивается Заказчиком. Заказчик подает заявку на продукцию письменно (по факсу), устно (телефонограмма) по телефону ___________ или по электронной почте _________. Время доставки с 06.00 ч. до 13.00 ч. Место поставки товара: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В цену включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, расходы, связанные с хранением, доставкой в пункт хранения, погрузочно-разгрузочными работами, занос до места хранения, уплатой налогов, сборов, страхованием и другими обязательными платежами. 3.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания сторонами товаросопроводительных документов, представления Поставщиком документа на оплату фактически поставленного товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Адрес местонахождения

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Классификатор ОКПД2

    10.51.11.111

    Молоко питьевое коровье пастеризованное

    Классификатор ОКВЭД2

    87.90

    Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

    Документация лота

    01.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая"

    Кол-во: 250

    "Позиция 2"

    "Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая"

    Кол-во: 400

    "Позиция 4"

    "Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая"

    Кол-во: 700

    "Позиция 5"

    "Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая"

    Кол-во: 700

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