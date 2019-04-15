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Номер извещения
ГП904024
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка уничтожителей бумаг EBA DINO 28 AUTOFEED для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1
Почтовый адрес
690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А
Контактный телефон
+7 914 972-94-64
Факс
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Адрес электронной почты
elena.vishnyakova@vladivostok.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вишнякова Елена Петровна
Место рассмотрения предложений
Владивосток
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Поставка уничтожителей бумаг EBA DINO 28 AUTOFEED для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904024Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уничтожителей бумаг EBA DINO 28 AUTOFEED для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» Владивосток
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904024Дата и время вскрытия заявок Поставка уничтожителей бумаг EBA DINO 28 AUTOFEED для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» Владивосток
Подведение итогов не позднее
14.05.2019 05:0014.05.2019 05:0014.05.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904024Подведение итогов не позднее Поставка уничтожителей бумаг EBA DINO 28 AUTOFEED для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» Владивосток
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уничтожителей бумаг EBA DINO 28 AUTOFEED для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
30 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1
690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А
46.66
Документация лота
Кол-во: 30
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