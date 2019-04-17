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Номер извещения
31907713791
Уникальный номер закупки
182
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку АРМ в комплекте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68
Факс
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Адрес электронной почты
agrachev@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Димитровград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплект АРМ1 ПК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 11:00 GMT +317.04.2019 11:0017.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907713791Дата и время окончания срока приема заявок Комплект АРМ1 ПКДимитровград
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2019 11:00GMT +317.04.2019 11:0017.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907713791Дата и время вскрытия заявок Комплект АРМ1 ПКДимитровград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.04.201918.04.2019 09:0018.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907713791Дата окончания срока рассмотрения заявок Комплект АРМ1 ПКДимитровград
Подведение итогов не позднее
23.04.2019 16:0023.04.2019 16:0023.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907713791Подведение итогов не позднее Комплект АРМ1 ПКДимитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект АРМ1 ПК
Начальная цена
274 358,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Приложение № 2 и Приложение № 6 ОЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Приложение № 2 и Приложение № 6 ОЛРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
26.2
26.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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