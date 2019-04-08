Поставка плиты минераловатной повышенной жесткости на синтетическом связующем (ППЖ 200 1000* не более 500* не более 50 мм).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907713588 Уникальный номер закупки 1344 Номер закупки Наименование закупки Поставка плиты минераловатной повышенной жесткости на синтетическом связующем (ППЖ 200 1000* не более 500* не более 50 мм). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ Юридический адрес 456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1, Почтовый адрес Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1 Контактный телефон +7 3513 66-09-77 Факс +7 3513 66-22-70 Адрес электронной почты mts49@zlatmash.ru Ф.И.О. контактного лица Горбунова Ольга Петровна Место рассмотрения предложений Златоуст, Парковый проезд 1 Закупки и тендеры Челябинская область Закупки и тендеры Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru