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    Главная / Торги / Приобретение машины для снятия кожи бедра курицы для участка разделки птицеперерабатывающего комплекса ООО «Челны-Бройлер»

    Приобретение машины для снятия кожи бедра курицы для участка разделки птицеперерабатывающего комплекса ООО «Челны-Бройлер»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904021Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение машины для снятия кожи бедра курицы для участка разделки птицеперерабатывающего комплекса ООО «Челны-Бройлер»Актанышский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904021

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение машины для снятия кожи бедра курицы для участка разделки птицеперерабатывающего комплекса ООО «Челны-Бройлер»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    ТЗ

    обязательные документы

    Контакты особые условия

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОСИЛА
    Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА

    Юридический адрес

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Почтовый адрес

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Контактный телефон

    +7 8552 74-68-03

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    elena.tokareva@chelny-broiler.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Елена -

    Место рассмотрения предложений

    Актанышский район

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение машины для снятия кожи бедра курицы для участка разделки птицеперерабатывающего комплекса ООО «Челны-Бройлер»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904021Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение машины для снятия кожи бедра курицы для участка разделки птицеперерабатывающего комплекса ООО «Челны-Бройлер»Актанышский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904021Дата и время вскрытия заявок Приобретение машины для снятия кожи бедра курицы для участка разделки птицеперерабатывающего комплекса ООО «Челны-Бройлер»Актанышский район

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2019 12:0009.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904021Подведение итогов не позднее Приобретение машины для снятия кожи бедра курицы для участка разделки птицеперерабатывающего комплекса ООО «Челны-Бройлер»Актанышский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904021Подведение итогов не позднее Приобретение машины для снятия кожи бедра курицы для участка разделки птицеперерабатывающего комплекса ООО «Челны-Бройлер»Актанышский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение машины для снятия кожи бедра курицы для участка разделки птицеперерабатывающего комплекса ООО «Челны-Бройлер»

    Начальная цена

    3 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, Тукаевский район, Стройбаза, 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% - предоплата, 60% - на момент отгрузки, 10% - после подписания акта приемки . Срок поставки не более 4 х месяцев
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АГРОСИЛА
    Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА

    Адрес местонахождения

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Классификатор ОКПД2

    28.2

    Машины и оборудование общего назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение машины для снятия кожи бедра курицы для участка разделки птицеперерабатывающего комплекса ООО «Челны-Бройлер»"

    Кол-во: 1

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