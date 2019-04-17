Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, Поставщик представляет Покупателю счет на оплату в размере 100% от стоимости отгруженного товара по договору. Покупатель осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной. Сроки поставки товара, согласно Спецификации, следующие: -поз. с 51 по 58– не позднее 30 календарных дней с момента подписания настоящего договора; -поз. с 18 по 22, 47, 50, 65, 67, 68 – не позднее 60 календарных дней с момента подписания настоящего договора; -остальные позиции - не позднее 120 календарных дней с момента подписания настоящего договора