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    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.04.2019 08:0017.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907713548Дата и время окончания срока приема заявок Средства измерения и контроля (в том числе штангенинструмент, микрометры, нутромеры, калибры, призмы)ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907713548

    Уникальный номер закупки

    ЭТП-ГПБ-59

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 09:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Раздел 9. проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-65-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шипулин Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средства измерения и контроля (в том числе штангенинструмент, микрометры, нутромеры, калибры, призмы)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 13:3025.04.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907713548Подведение итогов не позднее Средства измерения и контроля (в том числе штангенинструмент, микрометры, нутромеры, калибры, призмы)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства измерения и контроля (в том числе штангенинструмент, микрометры, нутромеры, калибры, призмы)

    Начальная цена

    2 912 080,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    138 шт. и в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к проекту договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, Поставщик представляет Покупателю счет на оплату в размере 100% от стоимости отгруженного товара по договору. Покупатель осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной. Сроки поставки товара, согласно Спецификации, следующие: -поз. с 51 по 58– не позднее 30 календарных дней с момента подписания настоящего договора; -поз. с 18 по 22, 47, 50, 65, 67, 68 – не позднее 60 календарных дней с момента подписания настоящего договора; -остальные позиции - не позднее 120 календарных дней с момента подписания настоящего договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33

    Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 138

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