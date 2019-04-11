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Номер извещения
31907713469
Уникальный номер закупки
1343
Наименование закупки
Поставка материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных ( бикрост-нижний слой материал на основе стеклоткани, покрытый с двух сторон полимерной пленкой, бикрост-верхний слой материал на основе стеклоткани, покрытый полимерной пленкой с одной стороны и мелкозернистой посыпкой-с другой)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-09-77
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts49@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Ольга Петровна
Место рассмотрения предложений
Златоуст, Парковый проезд 1
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Поставка материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных ( бикрост-нижний слой материал на основе стеклоткани, покрытый с двух сторон полимерной пленкой, бикрост-верхний слой материал на основе стеклоткани, покрытый полимерной пленкой с одной стороны и мелкозернистой посыпкой-с другой)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 20:00 GMT +311.04.2019 20:0011.04.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907713469Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных ( бикрост-нижний слой материал на основе стеклоткани, покрытый с двух сторон полимерной пленкой, бикрост-верхний слой материал на основе стеклоткани, покрытый полимерной пленкой с одной стороны и мелкозернистой посыпкой-с другой) Златоуст, Парковый проезд 1
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 06:0012.04.2019 06:0012.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907713469Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных ( бикрост-нижний слой материал на основе стеклоткани, покрытый с двух сторон полимерной пленкой, бикрост-верхний слой материал на основе стеклоткани, покрытый полимерной пленкой с одной стороны и мелкозернистой посыпкой-с другой) Златоуст, Парковый проезд 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 14:0012.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907713469Подведение итогов не позднее Поставка материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных ( бикрост-нижний слой материал на основе стеклоткани, покрытый с двух сторон полимерной пленкой, бикрост-верхний слой материал на основе стеклоткани, покрытый полимерной пленкой с одной стороны и мелкозернистой посыпкой-с другой) Златоуст, Парковый проезд 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных ( бикрост-нижний слой материал на основе стеклоткани, покрытый с двух сторон полимерной пленкой, бикрост-верхний слой материал на основе стеклоткани, покрытый полимерной пленкой с одной стороны и мелкозернистой посыпкой-с другой)
Начальная цена
1 801 848,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Златоуст Парковый проезд 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
23.99.12.110
23.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 19000
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