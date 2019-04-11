Поставка материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных ( бикрост-нижний слой материал на основе стеклоткани, покрытый с двух сторон полимерной пленкой, бикрост-верхний слой материал на основе стеклоткани, покрытый полимерной пленкой с одной стороны и мелкозернистой посыпкой-с другой)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907713469 Уникальный номер закупки 1343 Номер закупки Наименование закупки Поставка материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных ( бикрост-нижний слой материал на основе стеклоткани, покрытый с двух сторон полимерной пленкой, бикрост-верхний слой материал на основе стеклоткани, покрытый полимерной пленкой с одной стороны и мелкозернистой посыпкой-с другой) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ Юридический адрес 456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1, Почтовый адрес Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1 Контактный телефон +7 3513 66-09-77 Факс +7 3513 66-22-70 Адрес электронной почты mts49@zlatmash.ru Ф.И.О. контактного лица Горбунова Ольга Петровна Место рассмотрения предложений Златоуст, Парковый проезд 1 Закупки и тендеры Челябинская область Закупки и тендеры Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки Ключевые слова:

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