Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Санкт-Петербург и Ленинградская область, не далее 100 км от склада Заказчика г. Колпино. Доставка заготовок к месту проведения работ, а также вывоз результата работ осуществляется силами и за счет ЗаказчикаРассчитать логистику >