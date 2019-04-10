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Номер извещения
ГП904022
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по штамповке на горяче, термообработка(отпуск), правка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Velikanova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Великанова Нина Петровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по штамповке на горяче, термообработка(отпуск), правка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 12:00 GMT +310.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904022Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по штамповке на горяче, термообработка(отпуск), правкаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 12:0010.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904022Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по штамповке на горяче, термообработка(отпуск), правкаКолпино
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904022Подведение итогов не позднее выполнение работ по штамповке на горяче, термообработка(отпуск), правкаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по штамповке на горяче, термообработка(отпуск), правка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
май 2019г в количестве 2 шт.(4 части); июнь 2019г в количестве 2 шт.(4 части)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург и Ленинградская область, не далее 100 км от склада Заказчика г. Колпино. Доставка заготовок к месту проведения работ, а также вывоз результата работ осуществляется силами и за счет ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.61.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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