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Номер извещения
31907713518
Уникальный номер закупки
ККС-2019-079
Наименование закупки
Выполнение работ по подготовке к асфальтированию, восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на сетях АО "Кировские Коммунальные Системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Почтовый адрес
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Контактный телефон
+7 8332 38-37-22
Факс
--
Адрес электронной почты
buldakovals@kcs.kirov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булдакова Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Киров
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Подготовка к асфальтированию, востановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на сетях ОАО "Кировские Коммунальные Системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 12:00 GMT +319.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907713518Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка к асфальтированию, востановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на сетях ОАО "Кировские Коммунальные Системы"Киров
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2019 12:00GMT +319.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907713518Дата и время вскрытия заявок Подготовка к асфальтированию, востановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на сетях ОАО "Кировские Коммунальные Системы"Киров
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.201923.04.2019 14:0023.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907713518Дата окончания срока рассмотрения заявок Подготовка к асфальтированию, востановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на сетях ОАО "Кировские Коммунальные Системы"Киров
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 16:0030.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907713518Подведение итогов не позднее Подготовка к асфальтированию, востановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на сетях ОАО "Кировские Коммунальные Системы"Киров
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907713518Подведение итогов не позднее Подготовка к асфальтированию, востановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на сетях ОАО "Кировские Коммунальные Системы"Киров
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка к асфальтированию, востановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на сетях ОАО "Кировские Коммунальные Системы"
Начальная цена
1 998 842,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.КировРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Кировские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Кировские коммунальные системы
Адрес местонахождения
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
42.11.20
42.11
Документация лота
Кол-во: 1
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