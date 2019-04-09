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    Главная / Торги / Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907713482Дата и время окончания срока приема заявок Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907713482

    Уникальный номер закупки

    021К_2019-ОЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 499 608-18-14

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касперов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 10:00 GMT +309.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907713482Дата и время окончания срока приема заявок Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 10:0009.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907713482Дата и время вскрытия заявок Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 23:5911.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907713482Подведение итогов не позднее Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Начальная цена

    589 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ПРЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    28.41

    Оборудование металлообрабатывающее

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс""

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство металлообрабатывающего оборудования"

    Кол-во: 0

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