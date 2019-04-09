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Номер извещения
31907713482
Уникальный номер закупки
021К_2019-ОЗ
Наименование закупки
Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 499 608-18-14
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 10:00 GMT +309.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907713482Дата и время окончания срока приема заявок Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 10:0009.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907713482Дата и время вскрытия заявок Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка галтовочного оборудования для механической обработки деталей с комплектом расходных материалов для нужд ПАО "НПП "Импульс"
Начальная цена
589 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ПРЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
28.41
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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