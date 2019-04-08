www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП904017
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
Почтовый адрес
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
Контактный телефон
+7 85558 5-67-49
Факс
{}
Адрес электронной почты
elena.tokareva@chelny-broiler.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токарева Елена -
Место рассмотрения предложений
Актанышский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 14:00 GMT +308.04.2019 14:0008.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904017Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"Актанышский район
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 14:0008.04.2019 14:0008.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904017Дата и время вскрытия заявок Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"Актанышский район
Подведение итогов не позднее
09.04.2019 12:0009.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904017Подведение итогов не позднее Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"Актанышский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.04.201909.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904017Подведение итогов не позднее Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"Актанышский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"
Начальная цена
1 702 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Заводская-1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АГРОСИЛА
Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА
Адрес местонахождения
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
25.93.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 220
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.