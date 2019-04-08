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    Главная / Торги / Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"

    Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 14:0008.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904017Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"Актанышский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Документация

    Особые условия

    Обязательные документы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОСИЛА
    Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА

    Юридический адрес

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Почтовый адрес

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Контактный телефон

    +7 85558 5-67-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    elena.tokareva@chelny-broiler.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Елена -

    Место рассмотрения предложений

    Актанышский район

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    сахар

    Список лотов

    Лот 1

    Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 14:00 GMT +308.04.2019 14:0008.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904017Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"Актанышский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 14:0008.04.2019 14:0008.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904017Дата и время вскрытия заявок Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"Актанышский район

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2019 12:0009.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904017Подведение итогов не позднее Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"Актанышский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904017Подведение итогов не позднее Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"Актанышский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Осуществление поставки цепи круглозвенной, калиброванной, высокопрочной и соединительных звеньев для свеклоэлеватора ЭЦ-1000 ОАО "Заинский сахар"

    Начальная цена

    1 702 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Заводская-1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% предоплата, 50% после изготовления и предоставления уведомления от Поставщика о готовности оборудования к отгрузке 40 календарных дней с момента поступления 50% предоплаты
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АГРОСИЛА
    Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА

    Адрес местонахождения

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Классификатор ОКПД2

    25.93.17

    Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Звено соеденительное цепи"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Цепь"

    Кол-во: 220

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