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Номер извещения
ГП904014
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка силового кабеля в резиновой изоляции гибкий КГТП-ХЛ 5х120-0,66 (уч. №33)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
Почтовый адрес
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
Контактный телефон
+7 84635 3-61-83
Факс
+7 84635 5-20-17
Адрес электронной почты
e.kovalenya@snpnova.com
Ф.И.О. контактного лица
Коваленя Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Новокуйбышевск
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Поставка силового кабеля в резиновой изоляции гибкий КГТП-ХЛ 5х120-0,66 (уч. №33)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.04.2019 17:00 GMT +307.04.2019 17:0007.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904014Дата и время окончания срока приема заявок Поставка силового кабеля в резиновой изоляции гибкий КГТП-ХЛ 5х120-0,66 (уч. №33)Новокуйбышевск
Дата и время вскрытия заявок
07.04.2019 17:0007.04.2019 17:0007.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904014Дата и время вскрытия заявок Поставка силового кабеля в резиновой изоляции гибкий КГТП-ХЛ 5х120-0,66 (уч. №33)Новокуйбышевск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка силового кабеля в резиновой изоляции гибкий КГТП-ХЛ 5х120-0,66 (уч. №33)
Начальная цена
1 694 665,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Товар должен быть поставлен в период с 01.04.2019 по 30.04.2019
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская обл., гор. Новокуйбышевск, база материально-технического снабжения ООО "Нова".Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 500
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