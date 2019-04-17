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Номер извещения
ГП904015
Уникальный номер закупки
Лот 2008
Наименование закупки
Выполнение геофизических исследований и работ при строительстве и реконструкции разведочной скважины №312 Харбейского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-93
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
EKuznetsova@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Выполнение геофизических исследований и работ при строительстве и реконструкции разведочной скважины №312 Харбейского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 21:00 GMT +317.04.2019 21:0017.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904015Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение геофизических исследований и работ при строительстве и реконструкции разведочной скважины №312 Харбейского месторожденияТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2019 06:3018.04.2019 06:3018.04.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904015Дата и время вскрытия заявок Выполнение геофизических исследований и работ при строительстве и реконструкции разведочной скважины №312 Харбейского месторожденияТюменская область
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 13:0017.05.2019 13:0017.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904015Подведение итогов не позднее Выполнение геофизических исследований и работ при строительстве и реконструкции разведочной скважины №312 Харбейского месторожденияТюменская область
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение геофизических исследований и работ при строительстве и реконструкции разведочной скважины №312 Харбейского месторождения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
09.10.11.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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