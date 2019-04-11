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    Главная / Торги / Закупка запасных частей Hitachi.

    Закупка запасных частей Hitachi.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 18:5111.04.2019 18:51Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904016Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей Hitachi.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904016

    Уникальный номер закупки

    1167/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей Hitachi.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма договора

    Извещение

    Техническое задание

    Форма КП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    s.suptelya@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суптеля Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей Hitachi.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904016Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей Hitachi.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей Hitachi.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гусеница 600 мм."

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Щуп масла ДВС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ремкомплект джостика"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Муфта гидронасоса соединительная Hitachi 450-3 4456914"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Гидронасос основной с фланцем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Тросик ТНВД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Сальник коленчатого вала передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Сальник коленчатого вала задний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Ручка джойстика (правая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Ручка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Прокладка клапанной крышки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Ремкомплект гидроцилиндра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Ремкомплект гидроцилиндра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Гидронасос основной"

    Кол-во: 1

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