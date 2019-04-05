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Номер извещения
ГП904012
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 5830
Факс
--
Адрес электронной почты
e.kushnarev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кушнарев Евгений Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 10:00 GMT +305.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904012Дата и время окончания срока приема заявок Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 10:0019.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904012Подведение итогов не позднее Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
130 единиц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки: Республика Татарстан Зеленодольский район н.п. Нижние Вязовые ул. Строительная д. 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
27.33
Кол-во: 130
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