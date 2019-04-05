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    Главная / Торги / Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)

    Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904012Дата и время окончания срока приема заявок Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904012

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    Форма ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 5830

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.kushnarev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кушнарев Евгений Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 10:00 GMT +305.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904012Дата и время окончания срока приема заявок Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 10:0019.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904012Подведение итогов не позднее Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904012Подведение итогов не позднее Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка диэлектрических вставок для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    130 единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: Республика Татарстан Зеленодольский район н.п. Нижние Вязовые ул. Строительная д. 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателем. Под партией товара понимается Товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    27.33

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора поставки

    01.04.2019

    Форма ТКП

    01.04.2019

    Техническое задание

    01.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диэлектрическая вставка, присоединение М20х1,5. Ж83-Р806"

    Кол-во: 130

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