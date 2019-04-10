Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Специализированные системные блоки и мониторы (графические станции в количестве 10 шт)

    Специализированные системные блоки и мониторы (графические станции в количестве 10 шт)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904013Дата и время окончания срока приема заявок Специализированные системные блоки и мониторы (графические станции в количестве 10 шт)ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904013

    Уникальный номер закупки

    277

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Специализированные системные блоки и мониторы (графические станции в количестве 10 шт)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 09:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложние 1_Заявка на участие

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-24-04

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    it@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харлова Надежда Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    мониторы

    Список лотов

    Лот 1

    Специализированные системные блоки и мониторы (графические станции в количестве 10 шт)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2019 11:00 GMT +310.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904013Дата и время окончания срока приема заявок Специализированные системные блоки и мониторы (графические станции в количестве 10 шт)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2019 11:0010.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904013Дата и время вскрытия заявок Специализированные системные блоки и мониторы (графические станции в количестве 10 шт)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904013Подведение итогов не позднее Специализированные системные блоки и мониторы (графические станции в количестве 10 шт)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904013Подведение итогов не позднее Специализированные системные блоки и мониторы (графические станции в количестве 10 шт)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Специализированные системные блоки и мониторы (графические станции в количестве 10 шт)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Специализированные системные блоки и мониторы (графические станции в количестве 10 шт)"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО КБ УБРИР
    Попозиционная № ГП225619
    2022/07 Тендер на поставку сервера для системы виртуализации
    2022/07 Тендер на поставку сервера для системы виртуализации
    591787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП237113
    «Поставка оборудования (ноутбуки) ГК «ЮТэйр».
    «Поставка оборудования (ноутбуки) ГК «ЮТэйр».
    593358
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237022
    Публичное предложение в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06) инв. №1027. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Публичное предложение в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593153
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 885 531
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225994
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить