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    Главная / Торги / Закупка ячейки ЯКНО-6(10) для нужд ООО "Эльгауголь"

    Закупка ячейки ЯКНО-6(10) для нужд ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904006Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ячеек ЯКНО-6(10)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904006

    Уникальный номер закупки

    2019-26

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ячейки ЯКНО-6(10) для нужд ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 08:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1

    Приложение №2

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 19663

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Yana.Lyukina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Люкина Яна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ячеек ЯКНО-6(10)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904006Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ячеек ЯКНО-6(10)Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 10:0008.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904006Дата и время вскрытия заявок Закупка ячеек ЯКНО-6(10)Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2019 08:0021.06.2019 08:0021.06.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904006Подведение итогов не позднее Закупка ячеек ЯКНО-6(10)Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201921.06.2019 08:0021.06.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904006Подведение итогов не позднее Закупка ячеек ЯКНО-6(10)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ячеек ЯКНО-6(10)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, п. Горный, 4 км, склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», Условия поставки: - ТК ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск) любой вес и объем. Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км, склад БМТС Стоимость Товара определена с учетом транспортных расходов до станции назначения. Расчеты с перевозчиком Поставщик осуществляет самостоятельно.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Грузополучателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. В течение 30 дней с момента заключения договора и спецификации, срок поставки может быть изменен в зависимости от срока изготовления продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ячейка ЯКНО-6(10)"

    Кол-во: 1

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