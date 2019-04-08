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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП904006
Уникальный номер закупки
2019-26
Наименование закупки
Закупка ячейки ЯКНО-6(10) для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 08:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 19663
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Yana.Lyukina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Люкина Яна Александровна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка ячеек ЯКНО-6(10)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904006Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ячеек ЯКНО-6(10)Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 10:0008.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904006Дата и время вскрытия заявок Закупка ячеек ЯКНО-6(10)Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
21.06.2019 08:0021.06.2019 08:0021.06.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904006Подведение итогов не позднее Закупка ячеек ЯКНО-6(10)Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ячеек ЯКНО-6(10)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, п. Горный, 4 км, склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», Условия поставки: - ТК ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск) любой вес и объем. Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км, склад БМТС Стоимость Товара определена с учетом транспортных расходов до станции назначения. Расчеты с перевозчиком Поставщик осуществляет самостоятельно.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
27.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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