Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту ___________________. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» декабря 2019г. включительно. В случае направления Покупателем заявки Поставщику менее чем за 5 (Пять) рабочих дня по «31» декабря 2019г., Поставщик обязуется поставить товар по «31» декабря 2019г. включительно.