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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации и осуществлению междугородних пассажирских перевозок работников ПАО «МЗИК» автомобильным транспортом к месту работы и обратно

    Оказание услуг по организации и осуществлению междугородних пассажирских перевозок работников ПАО «МЗИК» автомобильным транспортом к месту работы и обратно

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 06:0009.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907712773Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и осуществлению междугородних пассажирских перевозок работников ПАО «МЗИК» автомобильным транспортом к месту работы и обратноЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907712773

    Уникальный номер закупки

    187/326-А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации и осуществлению междугородних пассажирских перевозок работников ПАО «МЗИК» автомобильным транспортом к месту работы и обратно

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 07:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации и осуществлению междугородних пассажирских перевозок работников ПАО «МЗИК» автомобильным транспортом к месту работы и обратно

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 10:3522.04.2019 10:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907712773Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и осуществлению междугородних пассажирских перевозок работников ПАО «МЗИК» автомобильным транспортом к месту работы и обратноЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации и осуществлению междугородних пассажирских перевозок работников ПАО «МЗИК» автомобильным транспортом к месту работы и обратно

    Начальная цена

    8 118 152,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Своевременно осуществлять подачу и соблюдать указанное в приложении № 2(к проекту договора) время отправления автотранспорта на маршрут. Срок начала оказания услуг с 01.07.2019г. срок окончания 30.06.2020г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    49.39.11.000

    Услуги по междугородным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по расписанию

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39

    Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 988

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