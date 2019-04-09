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Номер извещения
31907712771
Уникальный номер закупки
192/49-ЗКЦ
Наименование закупки
Выполнение услуг по обследованию и оценке технического состояния существующих строительных конструкций производственных корпусов 84, 84а, 84б и сооружения кабельной эстакады ПАО "МЗИК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 07:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-70
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Велиоцинский Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение услуг по обследованию и оценке технического состояния существующих строительных конструкций производственных корпусов 84, 84а, 84б и сооружения кабельной эстакады ПАО "МЗИК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 06:00 GMT +309.04.2019 06:0009.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907712771Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение услуг по обследованию и оценке технического состояния существующих строительных конструкций производственных корпусов 84, 84а, 84б и сооружения кабельной эстакады ПАО "МЗИК"Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 06:0009.04.2019 06:0009.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907712771Дата и время вскрытия заявок Выполнение услуг по обследованию и оценке технического состояния существующих строительных конструкций производственных корпусов 84, 84а, 84б и сооружения кабельной эстакады ПАО "МЗИК"Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907712771Подведение итогов не позднее Выполнение услуг по обследованию и оценке технического состояния существующих строительных конструкций производственных корпусов 84, 84а, 84б и сооружения кабельной эстакады ПАО "МЗИК"Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение услуг по обследованию и оценке технического состояния существующих строительных конструкций производственных корпусов 84, 84а, 84б и сооружения кабельной эстакады ПАО "МЗИК"
Начальная цена
849 947,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
74.90.19.190
74.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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