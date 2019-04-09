Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок начала оказания Услуг – не позднее 25 апреля 2019 года. Срок окончания оказания Услуг и предоставления отчетных материалов – не позднее 10 июля 2019 года. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десять) рабочих дней, следующих за датой подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг, на основании выставленного Исполнителем счета. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.