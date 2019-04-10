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Номер извещения
31907712743
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электротехническая продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 06:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,
Почтовый адрес
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А
Контактный телефон
+7 4212 75-90-00 доб. 5140
Факс
--
Адрес электронной почты
pivtorak.e@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пивторак Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электротехническая продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 03:00 GMT +310.04.2019 03:0010.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907712743Дата и время окончания срока приема заявок Электротехническая продукцияХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 03:0010.04.2019 03:0010.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907712743Дата и время вскрытия заявок Электротехническая продукцияХабаровск
Подведение итогов не позднее
17.04.2019 10:0017.04.2019 10:0017.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907712743Подведение итогов не позднее Электротехническая продукцияХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электротехническая продукция
Начальная цена
568 352,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Адрес местонахождения
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А
27.33.1
27.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2517
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