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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП904003
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство промышленно-отгрузочной площадки кварцитов. Маневровое устройство МУ-12М.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 05:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
Почтовый адрес
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
Контактный телефон
+7 3953 49-59-73
Факс
--
Адрес электронной почты
natalya.butchenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бутченко Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
Братск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 07:00 GMT +319.04.2019 07:0019.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904003Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.Братск
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2019 07:0019.04.2019 07:0019.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904003Дата и время вскрытия заявок Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.Братск
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 07:0031.05.2019 07:0031.05.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904003Подведение итогов не позднее Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В объемах предусмотренных проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского, д. 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
28.22.18.130
Документация лота
Кол-во: 0
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