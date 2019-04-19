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    Главная / Торги / Строительство промышленно-отгрузочной площадки кварцитов. Маневровое устройство МУ-12М.

    Строительство промышленно-отгрузочной площадки кварцитов. Маневровое устройство МУ-12М.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2019 07:0019.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904003Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.БратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904003

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительство промышленно-отгрузочной площадки кварцитов. Маневровое устройство МУ-12М.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 05:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная докуменация

    Проект договора

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Проект на установку маневрового устройства

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-73

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    natalya.butchenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутченко Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    атс, строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.04.2019 07:00 GMT +319.04.2019 07:0019.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904003Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.04.2019 07:0019.04.2019 07:0019.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904003Дата и время вскрытия заявок Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.Братск

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 07:0031.05.2019 07:0031.05.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904003Подведение итогов не позднее Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 07:0031.05.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904003Подведение итогов не позднее Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В объемах предусмотренных проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского, д. 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется на основании подписанного обеими Сторонами Акта и счета-фактуры Подрядчика в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта, получения Заказчиком счета-фактуры.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.130

    Механизмы для перемещения локомотивов или вагонов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная докуменация

    01.04.2019

    Проект договора

    01.04.2019

    Техническое задание

    01.04.2019

    Проект на установку маневрового устройства

    10.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж и подключение маневрового устройства, согласно техническому заданию."

    Кол-во: 0

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