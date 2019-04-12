Оказание услуг по страхованию углеперегрузочного комплекса

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

2.2.5.3. Оплата за оказанные услуги производится в следующем порядке: оплата страховой премии производится в рассрочку поквартально равными долями: ¼ от суммы в первый месяц страхования, ¼ в четвертый месяц страхования, ¼ в седьмой месяц страхования и ¼ в десятый месяц.