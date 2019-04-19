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Номер извещения
31907712100
Уникальный номер закупки
929
Наименование закупки
Заготовка латунная ЛС59-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.03.2019 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 8452 69-31-25
Факс
--
Адрес электронной почты
korpus170@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бут Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заготовка латунная ЛС59-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 08:00 GMT +319.04.2019 08:0019.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907712100Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка латунная ЛС59-1 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2019 08:0019.04.2019 08:0019.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907712100Дата и время вскрытия заявок Заготовка латунная ЛС59-1 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заготовка латунная ЛС59-1
Начальная цена
121 008,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
24.45.30.390
24.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 217.38
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