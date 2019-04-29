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Номер извещения
ГП939342
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа имущества - 2 (двух) транспортных средств, расположенных по адресу: г. Самара, пос. Аэропорт «Смышляевка», д.3А. Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
30.03.2019 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автобус ГА32212, инв.№647
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 14:00 GMT +329.04.2019 14:0029.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939342Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ГА32212, инв.№647г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939342Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ГА32212, инв.№647г. Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 13:0030.04.2019 13:0030.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939342Дата и время проведения Автобус ГА32212, инв.№647г. Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939342Подведение итогов не позднее Автобус ГА32212, инв.№647г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус ГА32212, инв.№647
Начальная цена
68 474,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТ ГРУПП
Все закупки и тендеры СТ ГРУПП
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Автомобиль специальный УМП-350 (универсальный моторный подогреватель), инв.№52
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 14:00 GMT +329.04.2019 14:0029.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939342Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль специальный УМП-350 (универсальный моторный подогреватель), инв.№52г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939342Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль специальный УМП-350 (универсальный моторный подогреватель), инв.№52г. Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 13:0030.04.2019 13:0030.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939342Дата и время проведения Автомобиль специальный УМП-350 (универсальный моторный подогреватель), инв.№52г. Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939342Подведение итогов не позднее Автомобиль специальный УМП-350 (универсальный моторный подогреватель), инв.№52г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль специальный УМП-350 (универсальный моторный подогреватель), инв.№52
Начальная цена
179 321,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТ ГРУПП
Все закупки и тендеры СТ ГРУПП
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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