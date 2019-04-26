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    Главная / Торги / ЛОТ № 3 - магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай – нежилое здание литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., расположенный по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, пос. Кызылбай. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    ЛОТ № 3 - магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай – нежилое здание литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., расположенный по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, пос. Кызылбай. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939338Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ № 3 - магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай – нежилое здание литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., расположенный по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, пос. Кызылбай, инв. № 0193001031. г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939338

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЛОТ № 3 - магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай – нежилое здание литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., расположенный по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, пос. Кызылбай. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.03.2019 10:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ

    ПЕРЕВОД ЗАДАТКА

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Почтовый адрес

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ № 3 - магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай – нежилое здание литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., расположенный по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, пос. Кызылбай, инв. № 0193001031.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.04.2019 15:00 GMT +326.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939338Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ № 3 - магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай – нежилое здание литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., расположенный по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, пос. Кызылбай, инв. № 0193001031. г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.2019 15:0029.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939338Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ № 3 - магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай – нежилое здание литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., расположенный по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, пос. Кызылбай, инв. № 0193001031. г. Москва

    Дата и время проведения

    30.04.2019 14:0030.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939338Дата и время проведения ЛОТ № 3 - магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай – нежилое здание литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., расположенный по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, пос. Кызылбай, инв. № 0193001031. г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939338Подведение итогов не позднее ЛОТ № 3 - магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай – нежилое здание литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., расположенный по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, пос. Кызылбай, инв. № 0193001031. г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939338Подведение итогов не позднее ЛОТ № 3 - магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай – нежилое здание литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., расположенный по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, пос. Кызылбай, инв. № 0193001031. г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 3 - магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай – нежилое здание литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., расположенный по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, пос. Кызылбай, инв. № 0193001031.

    Начальная цена

    16 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    41.20.2

    Здания нежилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "магазин зоны общественного обслуживания в пос. Кызылбай "

    Кол-во: 1

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