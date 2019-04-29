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Номер извещения
ГП939332
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи: - склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м; - продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 367) - 1 шт.; - склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м; - овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 17) - 1 шт.; - склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 360) - 1 шт.; - пожарная сигнализация (инв. № 363) - 1 шт. Местонахождение: ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Запсибгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 18:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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- склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м; - продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 367) - 1 шт.; - склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м; - овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 17) - 1 шт.; - склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 360) - 1 шт.; - пожарная сигнализация (инв. № 363) - 1 шт. Местонахождение: ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939332Дата и время окончания срока приема заявок - склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м; - продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 367) - 1 шт.; - склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м; - овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 17) - 1 шт.; - склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 360) - 1 шт.; - пожарная сигнализация (инв. № 363) - 1 шт. Местонахождение: ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939332Дата окончания срока рассмотрения заявок - склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м; - продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 367) - 1 шт.; - склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м; - овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 17) - 1 шт.; - склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 360) - 1 шт.; - пожарная сигнализация (инв. № 363) - 1 шт. Местонахождение: ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1. Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939332Дата и время проведения - склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м; - продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 367) - 1 шт.; - склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м; - овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 17) - 1 шт.; - склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 360) - 1 шт.; - пожарная сигнализация (инв. № 363) - 1 шт. Местонахождение: ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1. Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939332Подведение итогов не позднее - склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м; - продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 367) - 1 шт.; - склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м; - овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 17) - 1 шт.; - склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 360) - 1 шт.; - пожарная сигнализация (инв. № 363) - 1 шт. Местонахождение: ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939332Подведение итогов не позднее - склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м; - продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 367) - 1 шт.; - склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м; - овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 17) - 1 шт.; - склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 360) - 1 шт.; - пожарная сигнализация (инв. № 363) - 1 шт. Местонахождение: ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м; - продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 367) - 1 шт.; - склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м; - овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 17) - 1 шт.; - склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м; - пожарная сигнализация (инв. № 360) - 1 шт.; - пожарная сигнализация (инв. № 363) - 1 шт. Местонахождение: ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Начальная цена
6 812 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
682 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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