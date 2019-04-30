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Номер извещения
ГП939328
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: - Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв.м, кадастровый (условный) номер объекта: 89:12:010607:0000:3054; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый (условный) номер: 89:12:110709:15. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Газинком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 18:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв.м, кадастровый (условный) номер объекта: 89:12:010607:0000:3054; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый (условный) номер: 89:12:110709:15. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2019 12:00 GMT +330.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939328Дата и время окончания срока приема заявок Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв.м, кадастровый (условный) номер объекта: 89:12:010607:0000:3054; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый (условный) номер: 89:12:110709:15. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.05.2019 18:0006.05.2019 18:0006.05.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939328Дата окончания срока рассмотрения заявок Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв.м, кадастровый (условный) номер объекта: 89:12:010607:0000:3054; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый (условный) номер: 89:12:110709:15. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24. Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939328Дата и время проведения Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв.м, кадастровый (условный) номер объекта: 89:12:010607:0000:3054; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый (условный) номер: 89:12:110709:15. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24. Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939328Подведение итогов не позднее Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв.м, кадастровый (условный) номер объекта: 89:12:010607:0000:3054; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый (условный) номер: 89:12:110709:15. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939328Подведение итогов не позднее Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв.м, кадастровый (условный) номер объекта: 89:12:010607:0000:3054; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый (условный) номер: 89:12:110709:15. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв.м, кадастровый (условный) номер объекта: 89:12:010607:0000:3054; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый (условный) номер: 89:12:110709:15. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24.
Начальная цена
21 716 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 521 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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