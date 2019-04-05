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Номер извещения
31907711096
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить систему комплексного управления мультипроцессорную (САУ ГПА) МСКУ 6000-01-012-04 ССРВ.421467.601-012.04 ТУ 4217-069-56318576-2015, контроллер пожарный для систем АПТ (ПК ГПА) ПК 6000-02-037 ССРВ.425519.602-037 ТУ 4371-083-56318576-2015, оборудование вибродиагностики ГПА А-15.629.97, систему параметрической диагностики ГПА, рабочую станцию (АРМ оператора САУ ГПА), включая ИБП РС 603-018, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП групповой на 2 года эксплуатации) КАТО МСКУ 6000 ССРВ.421963.601-012.04, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП пуско-наладочный) КАТО ПНР ССРВ.421963.601-012.04-01, комплект сервисного оборудования, включая мобильную инженерную рабочую станцию КИТ СС.421947.006-07.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 18:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-69-54
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
gdn951@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горев Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
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Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить систему комплексного управления мультипроцессорную (САУ ГПА) МСКУ 6000-01-012-04 ССРВ.421467.601-012.04 ТУ 4217-069-56318576-2015, контроллер пожарный для систем АПТ (ПК ГПА) ПК 6000-02-037 ССРВ.425519.602-037 ТУ 4371-083-56318576-2015, оборудование вибродиагностики ГПА А-15.629.97, систему параметрической диагностики ГПА, рабочую станцию (АРМ оператора САУ ГПА), включая ИБП РС 603-018, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП групповой на 2 года эксплуатации) КАТО МСКУ 6000 ССРВ.421963.601-012.04, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП пуско-наладочный) КАТО ПНР ССРВ.421963.601-012.04-01, комплект сервисного оборудования, включая мобильную инженерную рабочую станцию КИТ СС.421947.006-07
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 21:59 GMT +305.04.2019 21:5905.04.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907711096Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить систему комплексного управления мультипроцессорную (САУ ГПА) МСКУ 6000-01-012-04 ССРВ.421467.601-012.04 ТУ 4217-069-56318576-2015, контроллер пожарный для систем АПТ (ПК ГПА) ПК 6000-02-037 ССРВ.425519.602-037 ТУ 4371-083-56318576-2015, оборудование вибродиагностики ГПА А-15.629.97, систему параметрической диагностики ГПА, рабочую станцию (АРМ оператора САУ ГПА), включая ИБП РС 603-018, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП групповой на 2 года эксплуатации) КАТО МСКУ 6000 ССРВ.421963.601-012.04, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП пуско-наладочный) КАТО ПНР ССРВ.421963.601-012.04-01, комплект сервисного оборудования, включая мобильную инженерную рабочую станцию КИТ СС.421947.006-07614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 06:0008.04.2019 06:0008.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907711096Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить систему комплексного управления мультипроцессорную (САУ ГПА) МСКУ 6000-01-012-04 ССРВ.421467.601-012.04 ТУ 4217-069-56318576-2015, контроллер пожарный для систем АПТ (ПК ГПА) ПК 6000-02-037 ССРВ.425519.602-037 ТУ 4371-083-56318576-2015, оборудование вибродиагностики ГПА А-15.629.97, систему параметрической диагностики ГПА, рабочую станцию (АРМ оператора САУ ГПА), включая ИБП РС 603-018, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП групповой на 2 года эксплуатации) КАТО МСКУ 6000 ССРВ.421963.601-012.04, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП пуско-наладочный) КАТО ПНР ССРВ.421963.601-012.04-01, комплект сервисного оборудования, включая мобильную инженерную рабочую станцию КИТ СС.421947.006-07614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 13:0006.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907711096Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить систему комплексного управления мультипроцессорную (САУ ГПА) МСКУ 6000-01-012-04 ССРВ.421467.601-012.04 ТУ 4217-069-56318576-2015, контроллер пожарный для систем АПТ (ПК ГПА) ПК 6000-02-037 ССРВ.425519.602-037 ТУ 4371-083-56318576-2015, оборудование вибродиагностики ГПА А-15.629.97, систему параметрической диагностики ГПА, рабочую станцию (АРМ оператора САУ ГПА), включая ИБП РС 603-018, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП групповой на 2 года эксплуатации) КАТО МСКУ 6000 ССРВ.421963.601-012.04, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП пуско-наладочный) КАТО ПНР ССРВ.421963.601-012.04-01, комплект сервисного оборудования, включая мобильную инженерную рабочую станцию КИТ СС.421947.006-07614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить систему комплексного управления мультипроцессорную (САУ ГПА) МСКУ 6000-01-012-04 ССРВ.421467.601-012.04 ТУ 4217-069-56318576-2015, контроллер пожарный для систем АПТ (ПК ГПА) ПК 6000-02-037 ССРВ.425519.602-037 ТУ 4371-083-56318576-2015, оборудование вибродиагностики ГПА А-15.629.97, систему параметрической диагностики ГПА, рабочую станцию (АРМ оператора САУ ГПА), включая ИБП РС 603-018, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП групповой на 2 года эксплуатации) КАТО МСКУ 6000 ССРВ.421963.601-012.04, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП пуско-наладочный) КАТО ПНР ССРВ.421963.601-012.04-01, комплект сервисного оборудования, включая мобильную инженерную рабочую станцию КИТ СС.421947.006-07
Начальная цена
56 879 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
568 797,60 (сумма блокируется)
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
28439880,00
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
27.90.99.190
27.90.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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