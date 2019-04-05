Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить систему комплексного управления мультипроцессорную (САУ ГПА) МСКУ 6000-01-012-04 ССРВ.421467.601-012.04 ТУ 4217-069-56318576-2015, контроллер пожарный для систем АПТ (ПК ГПА) ПК 6000-02-037 ССРВ.425519.602-037 ТУ 4371-083-56318576-2015, оборудование вибродиагностики ГПА А-15.629.97, систему параметрической диагностики ГПА, рабочую станцию (АРМ оператора САУ ГПА), включая ИБП РС 603-018, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП групповой на 2 года эксплуатации) КАТО МСКУ 6000 ССРВ.421963.601-012.04, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП пуско-наладочный) КАТО ПНР ССРВ.421963.601-012.04-01, комплект сервисного оборудования, включая мобильную инженерную рабочую станцию КИТ СС.421947.006-07.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907711096 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить систему комплексного управления мультипроцессорную (САУ ГПА) МСКУ 6000-01-012-04 ССРВ.421467.601-012.04 ТУ 4217-069-56318576-2015, контроллер пожарный для систем АПТ (ПК ГПА) ПК 6000-02-037 ССРВ.425519.602-037 ТУ 4371-083-56318576-2015, оборудование вибродиагностики ГПА А-15.629.97, систему параметрической диагностики ГПА, рабочую станцию (АРМ оператора САУ ГПА), включая ИБП РС 603-018, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП групповой на 2 года эксплуатации) КАТО МСКУ 6000 ССРВ.421963.601-012.04, комплект аппаратно-технического обеспечения (ЗИП пуско-наладочный) КАТО ПНР ССРВ.421963.601-012.04-01, комплект сервисного оборудования, включая мобильную инженерную рабочую станцию КИТ СС.421947.006-07. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация о закупке.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-69-54 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты gdn951@iskra.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Горев Дмитрий Николаевич Место рассмотрения предложений 614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра» Закупки и тендеры Пермский край Закупки и тендеры Металлы основные Ключевые слова:

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