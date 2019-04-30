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Номер извещения
ГП939321
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: здание магазина «Ермак», назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 137,6 кв. м, инв. № 2656, лит. Б, кадастровый (условный) номер: 89:12:0105048:0024:2656; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 789 кв. м, кадастровый номер: 89:12:110613:33. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75б. Собственник: ЗАО «Газинком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Здание магазина «Ермак», назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 137,6 кв. м, инв. № 2656, лит. Б, кадастровый (условный) номер: 89:12:0105048:0024:2656; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 789 кв. м, кадастровый номер: 89:12:110613:33. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75б.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2019 12:00 GMT +330.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939321Дата и время окончания срока приема заявок здание магазина «Ермак», назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 137,6 кв. м, инв. № 2656, лит. Б, кадастровый (условный) номер: 89:12:0105048:0024:2656; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 789 кв. м, кадастровый номер: 89:12:110613:33. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75б. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.05.2019 18:0006.05.2019 18:0006.05.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939321Дата окончания срока рассмотрения заявок здание магазина «Ермак», назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 137,6 кв. м, инв. № 2656, лит. Б, кадастровый (условный) номер: 89:12:0105048:0024:2656; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 789 кв. м, кадастровый номер: 89:12:110613:33. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75б. Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939321Дата и время проведения здание магазина «Ермак», назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 137,6 кв. м, инв. № 2656, лит. Б, кадастровый (условный) номер: 89:12:0105048:0024:2656; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 789 кв. м, кадастровый номер: 89:12:110613:33. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75б. Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939321Подведение итогов не позднее здание магазина «Ермак», назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 137,6 кв. м, инв. № 2656, лит. Б, кадастровый (условный) номер: 89:12:0105048:0024:2656; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 789 кв. м, кадастровый номер: 89:12:110613:33. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75б. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939321Подведение итогов не позднее здание магазина «Ермак», назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 137,6 кв. м, инв. № 2656, лит. Б, кадастровый (условный) номер: 89:12:0105048:0024:2656; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 789 кв. м, кадастровый номер: 89:12:110613:33. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75б. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание магазина «Ермак», назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 137,6 кв. м, инв. № 2656, лит. Б, кадастровый (условный) номер: 89:12:0105048:0024:2656; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 789 кв. м, кадастровый номер: 89:12:110613:33. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75б.
Начальная цена
7 137 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
714 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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