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Номер извещения
31907711093
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005 или ГОСТ 32511-2013.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 18:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-62
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
rlp940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Радионова Лариса Петровна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
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Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005 или ГОСТ 32511-2013.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 21:59 GMT +305.04.2019 21:5905.04.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907711093Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005 или ГОСТ 32511-2013.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 06:0008.04.2019 06:0008.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907711093Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005 или ГОСТ 32511-2013.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 13:0006.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907711093Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005 или ГОСТ 32511-2013.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005 или ГОСТ 32511-2013.
Начальная цена
69 024 724,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
690 247,25 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
19.20.21
19.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1259549
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