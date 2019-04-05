Лот 1

Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-92 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - бензин Аи-95 ГОСТ Р 51 105-97 или ГОСТ 51866-2002 или ГОСТ Р 54283-2010 или ГОСТ 32513-2013; - дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005 или ГОСТ 32511-2013.