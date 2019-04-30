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Номер извещения
ГП939320
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи: Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м, этажность – 1; - право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м. Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м, этажность – 1; - право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м; - движимое имущество: Бонетта низкотемпературная 2500Вт Флажок левый ограждения Мультисплитсистема S36LHP (801KQJ00236) Осветительные сети Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2019 12:00 GMT +330.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939320Дата и время окончания срока приема заявок - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м, этажность – 1; - право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м; - движимое имущество: Бонетта низкотемпературная 2500Вт Флажок левый ограждения Мультисплитсистема S36LHP (801KQJ00236) Осветительные сети Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.05.2019 18:0006.05.2019 18:0006.05.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939320Дата окончания срока рассмотрения заявок - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м, этажность – 1; - право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м; - движимое имущество: Бонетта низкотемпературная 2500Вт Флажок левый ограждения Мультисплитсистема S36LHP (801KQJ00236) Осветительные сети Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939320Дата и время проведения - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м, этажность – 1; - право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м; - движимое имущество: Бонетта низкотемпературная 2500Вт Флажок левый ограждения Мультисплитсистема S36LHP (801KQJ00236) Осветительные сети Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.Москва
Подведение итогов не позднее
08.07.2019 18:0008.07.2019 18:0008.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939320Подведение итогов не позднее - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м, этажность – 1; - право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м; - движимое имущество: Бонетта низкотемпературная 2500Вт Флажок левый ограждения Мультисплитсистема S36LHP (801KQJ00236) Осветительные сети Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.07.201908.07.2019 18:0008.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939320Подведение итогов не позднее - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м, этажность – 1; - право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м; - движимое имущество: Бонетта низкотемпературная 2500Вт Флажок левый ограждения Мультисплитсистема S36LHP (801KQJ00236) Осветительные сети Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м, этажность – 1; - право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м; - движимое имущество: Бонетта низкотемпературная 2500Вт Флажок левый ограждения Мультисплитсистема S36LHP (801KQJ00236) Осветительные сети Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.
Начальная цена
6 557 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
656 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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