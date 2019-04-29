запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв. м (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв. м), кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3. - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Газинком»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939319 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв. м (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв. м), кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3. - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Газинком» Валюта процедуры RUB Способ закупки Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

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