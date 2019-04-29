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Номер извещения
ГП939316
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: - Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2 - этажный, общая площадь 1270, 4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 86:09:10:00044:045:0000, вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101022:7. Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, пр. Мира, д. 45. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Газинком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2 - этажный, общая площадь 1270, 4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 86:09:10:00044:045:0000, вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101022:7. Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, пр. Мира, д. 45.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 11:00 GMT +329.04.2019 11:0029.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939316Дата и время окончания срока приема заявок - Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2 - этажный, общая площадь 1270, 4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 86:09:10:00044:045:0000, вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101022:7. Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, пр. Мира, д. 45. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939316Дата окончания срока рассмотрения заявок - Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2 - этажный, общая площадь 1270, 4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 86:09:10:00044:045:0000, вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101022:7. Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, пр. Мира, д. 45. Москва
Дата и время проведения
30.05.2019 12:0030.05.2019 12:0030.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939316Дата и время проведения - Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2 - этажный, общая площадь 1270, 4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 86:09:10:00044:045:0000, вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101022:7. Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, пр. Мира, д. 45. Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939316Подведение итогов не позднее - Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2 - этажный, общая площадь 1270, 4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 86:09:10:00044:045:0000, вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101022:7. Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, пр. Мира, д. 45. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939316Подведение итогов не позднее - Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2 - этажный, общая площадь 1270, 4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 86:09:10:00044:045:0000, вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101022:7. Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, пр. Мира, д. 45. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2 - этажный, общая площадь 1270, 4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 86:09:10:00044:045:0000, вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101022:7. Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, пр. Мира, д. 45.
Начальная цена
55 277 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 870 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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