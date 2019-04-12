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    Главная / Торги / Закупка сетевого оборудования

    Закупка сетевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудованияМосква, Олимпийский проспект, 14Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сетевого оборудования

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 17:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00 доб. 6707

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    aoleksenko@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олексенко Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Олимпийский проспект, 14

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сетевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 17:00 GMT +312.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудованияМосква, Олимпийский проспект, 14

    Дата и время вскрытия заявок

    12.04.2019 17:0012.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939318Дата и время вскрытия заявок Поставка сетевого оборудованияМосква, Олимпийский проспект, 14

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2019 18:0015.05.2019 18:0015.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939318Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудованияМосква, Олимпийский проспект, 14

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.05.201915.05.2019 18:0015.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939318Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудованияМосква, Олимпийский проспект, 14

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевого оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125047, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5, корп. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50/50 или максимально возможная постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Классификатор ОКПД2

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    26.30.12.000

    Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во: 0

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