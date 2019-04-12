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Номер извещения
ГП939318
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сетевого оборудования
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
Контактный телефон
+7 495 783-30-00 доб. 6707
Факс
+7 495 783-30-01
Адрес электронной почты
aoleksenko@gpm-rtv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Олексенко Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва, Олимпийский проспект, 14
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 17:00 GMT +312.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудованияМосква, Олимпийский проспект, 14
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 17:0012.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939318Дата и время вскрытия заявок Поставка сетевого оборудованияМосква, Олимпийский проспект, 14
Подведение итогов не позднее
15.05.2019 18:0015.05.2019 18:0015.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939318Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудованияМосква, Олимпийский проспект, 14
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125047, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5, корп. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГПМ РТВ"
Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
26.30.30.000
26.30.12.000
26.30.11.190
26.30.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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