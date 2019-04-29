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Номер извещения
ГП939314
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: часть здания: магазин № 22, этаж - 1, площадь 1 433 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:40; - движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Газинком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки, земельные участки
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- часть здания: магазин № 22, этаж - 1, площадь 1 433 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:40; - движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939314Дата и время окончания срока приема заявок - часть здания: магазин № 22, этаж - 1, площадь 1 433 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:40; - движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939314Дата окончания срока рассмотрения заявок - часть здания: магазин № 22, этаж - 1, площадь 1 433 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:40; - движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а. Москва
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939314Дата и время проведения - часть здания: магазин № 22, этаж - 1, площадь 1 433 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:40; - движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а. Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939314Подведение итогов не позднее - часть здания: магазин № 22, этаж - 1, площадь 1 433 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:40; - движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939314Подведение итогов не позднее - часть здания: магазин № 22, этаж - 1, площадь 1 433 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:40; - движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- часть здания: магазин № 22, этаж - 1, площадь 1 433 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:40; - движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а.
Начальная цена
35 495 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 070 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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