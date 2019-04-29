открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: часть здания: магазин № 22, этаж - 1, площадь 1 433 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:40; - движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Газинком»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939314 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: часть здания: магазин № 22, этаж - 1, площадь 1 433 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:40; - движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Газинком» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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