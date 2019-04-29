открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: Комплект мебели. Место нахождения имущества: 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром инвестпроект»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939313 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: Комплект мебели. Место нахождения имущества: 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром инвестпроект» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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