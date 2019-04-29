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Номер извещения
ГП939313
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: Комплект мебели. Место нахождения имущества: 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром инвестпроект»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939313Дата и время окончания срока приема заявок Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у; Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939313Дата окончания срока рассмотрения заявок Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у; Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939313Дата и время проведения Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у; Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939313Подведение итогов не позднее Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у; Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939313Подведение итогов не позднее Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у; Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у;
Начальная цена
346 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
34 680,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром инвестпроект»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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