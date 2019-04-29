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    Главная / Торги / открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: Комплект мебели. Место нахождения имущества: 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром инвестпроект»

    открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: Комплект мебели. Место нахождения имущества: 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром инвестпроект»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939313Дата и время окончания срока приема заявок Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у; МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939313

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: Комплект мебели. Место нахождения имущества: 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром инвестпроект»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 17:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Презентация комплект мебели

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис

    Список лотов

    Лот 1

    Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939313Дата и время окончания срока приема заявок Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у; Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939313Дата окончания срока рассмотрения заявок Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у; Москва

    Дата и время проведения

    30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939313Дата и время проведения Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у; Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939313Подведение итогов не позднее Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у; Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939313Подведение итогов не позднее Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у; Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выставляемое на торги имущество: • Комплект мебели, состоит из: • Tiferno буфет Perugina 1841, • стол рабочий орех/танга, • брифинг-приставка орех/танга, • стенка с гардеробом орех/танга, • тумба под TV орех/танга (2 шт.), • стол кофейный орех/танга, • кресло на колесах орех/танга, • стул без подлокотников орех/танга (3 шт), • год выпуска – 2010, состояние – б/у;

    Начальная цена

    346 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    34 680,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    34 680,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Классификатор ОКПД2

    31.01

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мебель"

    Кол-во: 0

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