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Номер извещения
ГП939312
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лот № 2 - Здание столовой зоны общественного обслуживания, инв. № 0193001032 площадью 382,1 кв.м, расположенное по адресу: Курганская область, Шатровский район, п. Кызылбай. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
30.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Лот № 2 - Здание столовой зоны общественного обслуживания, инв. № 0193001032 площадью 382,1 кв.м, расположенное по адресу: Курганская область, Шатровский район, п. Кызылбай, год постройки 2005. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 26 302 кв.м кв.м., предоставленном ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на основании долгосрочного договора аренды. Категория земель: населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов зоны общественного обслуживания.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 15:00 GMT +326.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939312Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 - Здание столовой зоны общественного обслуживания, инв. № 0193001032 площадью 382,1 кв.м, расположенное по адресу: Курганская область, Шатровский район, п. Кызылбай, год постройки 2005. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 26 302 кв.м кв.м., предоставленном ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на основании долгосрочного договора аренды. Категория земель: населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов зоны общественного обслуживания. г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 17:0029.04.2019 17:0029.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939312Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2 - Здание столовой зоны общественного обслуживания, инв. № 0193001032 площадью 382,1 кв.м, расположенное по адресу: Курганская область, Шатровский район, п. Кызылбай, год постройки 2005. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 26 302 кв.м кв.м., предоставленном ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на основании долгосрочного договора аренды. Категория земель: населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов зоны общественного обслуживания. г. Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 13:0030.04.2019 13:0030.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939312Дата и время проведения Лот № 2 - Здание столовой зоны общественного обслуживания, инв. № 0193001032 площадью 382,1 кв.м, расположенное по адресу: Курганская область, Шатровский район, п. Кызылбай, год постройки 2005. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 26 302 кв.м кв.м., предоставленном ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на основании долгосрочного договора аренды. Категория земель: населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов зоны общественного обслуживания. г. Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939312Подведение итогов не позднее Лот № 2 - Здание столовой зоны общественного обслуживания, инв. № 0193001032 площадью 382,1 кв.м, расположенное по адресу: Курганская область, Шатровский район, п. Кызылбай, год постройки 2005. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 26 302 кв.м кв.м., предоставленном ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на основании долгосрочного договора аренды. Категория земель: населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов зоны общественного обслуживания. г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939312Подведение итогов не позднее Лот № 2 - Здание столовой зоны общественного обслуживания, инв. № 0193001032 площадью 382,1 кв.м, расположенное по адресу: Курганская область, Шатровский район, п. Кызылбай, год постройки 2005. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 26 302 кв.м кв.м., предоставленном ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на основании долгосрочного договора аренды. Категория земель: населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов зоны общественного обслуживания. г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 - Здание столовой зоны общественного обслуживания, инв. № 0193001032 площадью 382,1 кв.м, расположенное по адресу: Курганская область, Шатровский район, п. Кызылбай, год постройки 2005. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 26 302 кв.м кв.м., предоставленном ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на основании долгосрочного договора аренды. Категория земель: населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов зоны общественного обслуживания.
Начальная цена
22 332 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТ ГРУПП
Все закупки и тендеры СТ ГРУПП
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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