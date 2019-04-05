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    Главная / Торги / Закупка ноутбуков

    Закупка ноутбуков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939311Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ноутбуковМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939311

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ноутбуков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 17:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00 доб. 6707

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    aoleksenko@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олексенко Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ноутбуков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 17:00 GMT +305.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939311Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ноутбуковМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 17:0005.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939311Дата и время вскрытия заявок Поставка ноутбуковМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939311Подведение итогов не позднее Поставка ноутбуковМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939311Подведение итогов не позднее Поставка ноутбуковМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ноутбуков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125047, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5, корп. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50/50 или максимально возможная постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во: 0

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