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Номер извещения
ГП939308
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа материально-технических ресурсов, расположенных в Свердловской области (5 лотов). Продавец: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
30.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Группа материалов «Запасные части к автомобилям» в количестве 56 669 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 15:00 GMT +326.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939308Дата и время окончания срока приема заявок Группа материалов «Запасные части к автомобилям» в количестве 56 669 шт.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 17:0029.04.2019 17:0029.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939308Дата окончания срока рассмотрения заявок Группа материалов «Запасные части к автомобилям» в количестве 56 669 шт.г. Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939308Дата и время проведения Группа материалов «Запасные части к автомобилям» в количестве 56 669 шт.г. Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939308Подведение итогов не позднее Группа материалов «Запасные части к автомобилям» в количестве 56 669 шт.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Группа материалов «Запасные части к автомобилям» в количестве 56 669 шт.
Начальная цена
9 757 438,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 56669
Группа материалов «Набивки», в количестве 7 810, 763 кг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 15:00 GMT +326.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939308Дата и время окончания срока приема заявок Группа материалов «Набивки», в количестве 7 810, 763 кг.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 17:0029.04.2019 17:0029.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939308Дата окончания срока рассмотрения заявок Группа материалов «Набивки», в количестве 7 810, 763 кг.г. Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939308Дата и время проведения Группа материалов «Набивки», в количестве 7 810, 763 кг.г. Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939308Подведение итогов не позднее Группа материалов «Набивки», в количестве 7 810, 763 кг.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Группа материалов «Набивки», в количестве 7 810, 763 кг.
Начальная цена
310 896,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
32.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7810.763
Группа материалов «Отводы», в количестве 7 999 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 15:00 GMT +326.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939308Дата и время окончания срока приема заявок Группа материалов «Отводы», в количестве 7 999 шт.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 17:0029.04.2019 17:0029.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939308Дата окончания срока рассмотрения заявок Группа материалов «Отводы», в количестве 7 999 шт.г. Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939308Дата и время проведения Группа материалов «Отводы», в количестве 7 999 шт.г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939308Подведение итогов не позднее Группа материалов «Отводы», в количестве 7 999 шт.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Группа материалов «Отводы», в количестве 7 999 шт.
Начальная цена
202 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
32.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7999
Группа материалов «Тройники», в количестве 119 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 15:00 GMT +326.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939308Дата и время окончания срока приема заявок Группа материалов «Тройники», в количестве 119 шт.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 17:0029.04.2019 17:0029.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939308Дата окончания срока рассмотрения заявок Группа материалов «Тройники», в количестве 119 шт.г. Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939308Дата и время проведения Группа материалов «Тройники», в количестве 119 шт.г. Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939308Подведение итогов не позднее Группа материалов «Тройники», в количестве 119 шт.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Группа материалов «Тройники», в количестве 119 шт.
Начальная цена
1 200 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
32.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 119
Группа материалов «Запасные части к автомобилям (автобус ИКАРУС)», в количестве 2232 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 15:00 GMT +326.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939308Дата и время окончания срока приема заявок Группа материалов «Запасные части к автомобилям (автобус ИКАРУС)», в количестве 2232 шт.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 17:0029.04.2019 17:0029.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939308Дата окончания срока рассмотрения заявок Группа материалов «Запасные части к автомобилям (автобус ИКАРУС)», в количестве 2232 шт.г. Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939308Дата и время проведения Группа материалов «Запасные части к автомобилям (автобус ИКАРУС)», в количестве 2232 шт.г. Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939308Подведение итогов не позднее Группа материалов «Запасные части к автомобилям (автобус ИКАРУС)», в количестве 2232 шт.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Группа материалов «Запасные части к автомобилям (автобус ИКАРУС)», в количестве 2232 шт.
Начальная цена
9 523 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2232
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