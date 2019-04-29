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Номер извещения
ГП939297
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Лот №1: Nissan Murano 3.5 SE, VIN JN1TANZ50U0101144, год выпуска - 2007, пробег 273 000 км. Лот №2: Автомобиль ГАЗ 2752, грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), VIN X9627520090648673, год выпуска - 2009, пробег 267 000 км. Местонахождение: Республика Башкортостан, гор. Уфа, ул. Сипайловская, д. 11. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Баштрансгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот №1: Nissan Murano 3.5 SE, VIN JN1TANZ50U0101144, год выпуска - 2007, пробег 273 000 км.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939297Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: Nissan Murano 3.5 SE, VIN JN1TANZ50U0101144, год выпуска - 2007, пробег 273 000 км.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939297Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №1: Nissan Murano 3.5 SE, VIN JN1TANZ50U0101144, год выпуска - 2007, пробег 273 000 км.Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939297Дата и время проведения Лот №1: Nissan Murano 3.5 SE, VIN JN1TANZ50U0101144, год выпуска - 2007, пробег 273 000 км.Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 11:1506.05.2019 11:1506.05.2019 11:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939297Подведение итогов не позднее Лот №1: Nissan Murano 3.5 SE, VIN JN1TANZ50U0101144, год выпуска - 2007, пробег 273 000 км.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1: Nissan Murano 3.5 SE, VIN JN1TANZ50U0101144, год выпуска - 2007, пробег 273 000 км.
Начальная цена
238 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот №2: Автомобиль ГАЗ 2752, грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), VIN X9627520090648673, год выпуска - 2009, пробег 267 000 км.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939297Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2: Автомобиль ГАЗ 2752, грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), VIN X9627520090648673, год выпуска - 2009, пробег 267 000 км.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939297Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №2: Автомобиль ГАЗ 2752, грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), VIN X9627520090648673, год выпуска - 2009, пробег 267 000 км.Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939297Дата и время проведения Лот №2: Автомобиль ГАЗ 2752, грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), VIN X9627520090648673, год выпуска - 2009, пробег 267 000 км.Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939297Подведение итогов не позднее Лот №2: Автомобиль ГАЗ 2752, грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), VIN X9627520090648673, год выпуска - 2009, пробег 267 000 км.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №2: Автомобиль ГАЗ 2752, грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), VIN X9627520090648673, год выпуска - 2009, пробег 267 000 км.
Начальная цена
96 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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