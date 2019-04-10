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Номер извещения
31907710514
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по обследованию конструкций кровли производственной части корпуса 54 с целью оценки технического состояния.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение работ по обследованию конструкций кровли производственной части корпуса 54 с целью оценки технического состояния.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 12:00 GMT +310.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907710514Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обследованию конструкций кровли производственной части корпуса 54 с целью оценки технического состояния. Химки
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 12:0010.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907710514Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по обследованию конструкций кровли производственной части корпуса 54 с целью оценки технического состояния. Химки
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 12:0026.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907710514Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обследованию конструкций кровли производственной части корпуса 54 с целью оценки технического состояния. Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по обследованию конструкций кровли производственной части корпуса 54 с целью оценки технического состояния.
Начальная цена
2 960 713,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с условиями проекта договора, техническим заданием, закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с условиями проекта договора, техническим заданием, закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
71.12.12.190
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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