Лот 1

Лот № 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Назначение - для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. Состояние – новое. Производство – Россия, Румыния. Год изготовления – 2001,2007 г. Местонахождение: г. Екатеринбург, УМТСиК ПРУ в г. Екатеринбурге.