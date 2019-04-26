Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Лот 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Продавец: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

    Лот 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Продавец: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939296Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Назначение - для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. Состояние – новое. Производство – Россия, Румыния. Год изготовления – 2001,2007 г. Местонахождение: г. Екатеринбург, УМТСиК ПРУ в г. Екатеринбурге. г. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939296

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лот 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Продавец: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.03.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ

    Инструкция по переводу задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Почтовый адрес

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Назначение - для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. Состояние – новое. Производство – Россия, Румыния. Год изготовления – 2001,2007 г. Местонахождение: г. Екатеринбург, УМТСиК ПРУ в г. Екатеринбурге.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.04.2019 15:00 GMT +326.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939296Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Назначение - для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. Состояние – новое. Производство – Россия, Румыния. Год изготовления – 2001,2007 г. Местонахождение: г. Екатеринбург, УМТСиК ПРУ в г. Екатеринбурге. г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.2019 17:0029.04.2019 17:0029.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939296Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Назначение - для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. Состояние – новое. Производство – Россия, Румыния. Год изготовления – 2001,2007 г. Местонахождение: г. Екатеринбург, УМТСиК ПРУ в г. Екатеринбурге. г. Москва

    Дата и время проведения

    30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939296Дата и время проведения Лот № 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Назначение - для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. Состояние – новое. Производство – Россия, Румыния. Год изготовления – 2001,2007 г. Местонахождение: г. Екатеринбург, УМТСиК ПРУ в г. Екатеринбурге. г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939296Подведение итогов не позднее Лот № 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Назначение - для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. Состояние – новое. Производство – Россия, Румыния. Год изготовления – 2001,2007 г. Местонахождение: г. Екатеринбург, УМТСиК ПРУ в г. Екатеринбурге. г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939296Подведение итогов не позднее Лот № 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Назначение - для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. Состояние – новое. Производство – Россия, Румыния. Год изготовления – 2001,2007 г. Местонахождение: г. Екатеринбург, УМТСиК ПРУ в г. Екатеринбурге. г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. Назначение - для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. Состояние – новое. Производство – Россия, Румыния. Год изготовления – 2001,2007 г. Местонахождение: г. Екатеринбург, УМТСиК ПРУ в г. Екатеринбурге.

    Начальная цена

    11 239 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    26.3

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 1 - Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35. "

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211078109
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №15-2022 на поставку устройства телеметрии и телемеханики для ПРГ
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №15-2022 на поставку устройства телеметрии и...
    593108
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    6 070 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013015
    Закупка оборудования ЦСПИ
    Закупка оборудования ЦСПИ
    588335
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225674
    № ОР22-01-08 предмет: «Поставка POS-терминалов и валидаторов для нужд Банка ГПБ (АО)» в четырёх лотах Лот №3 Программное обеспечение (лицензии) для терминалов Newpos 9220
    № ОР22-01-08 предмет: «Поставка POS-терминалов и валидаторов для нужд Банка ГПБ (АО)» в...
    592004
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить