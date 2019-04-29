открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Лот №1: ГАЗ-2790-0000010-01, автофургон, год выпуска 2005, пробег 558 808 км. Лот №2: УАЗ 390902, грузовой, год выпуска 2006, пробег 417 348 км. Лот №3: NISSAN-MURANO 3.5 SE, год выпуска 2007, пробег 525 925 км. Местонахождение: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпромобщепит»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939295 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Лот №1: ГАЗ-2790-0000010-01, автофургон, год выпуска 2005, пробег 558 808 км. Лот №2: УАЗ 390902, грузовой, год выпуска 2006, пробег 417 348 км. Лот №3: NISSAN-MURANO 3.5 SE, год выпуска 2007, пробег 525 925 км. Местонахождение: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпромобщепит» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ГП939295_итоговый_протокол.rtf Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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