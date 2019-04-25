Устройство кровли Стилобата, башен A, B, C, D и E, КПП-1, КПП-2 и козырьков над въездами в паркинг и загрузку столовой

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939301 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Устройство кровли Стилобата, башен A, B, C, D и E, КПП-1, КПП-2 и козырьков над въездами в паркинг и загрузку столовой Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРВУД ПРЕМЬЕР

Все закупки и тендеры ШЕРВУД ПРЕМЬЕР Юридический адрес 119021, Российская Федерация, Москва, Олсуфьевский пер., 8 стр. 2 Почтовый адрес 119021, Российская Федерация, Москва, Олсуфьевский пер., 8 стр. 2 Контактный телефон +7 495 730-60-00 доб. 11457 Факс +7 495 721-22-63 Адрес электронной почты Pavlovskaya.i@novatek.ru Ф.И.О. контактного лица Павловская Ирина Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы Ключевые слова:

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