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Номер извещения
ГП939289
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Аудит бухгалтерской отчетности по РСБУ и аудит финансовой отчетности за 2019 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
Контактный телефон
+7 343 336-68-17
Факс
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Адрес электронной почты
L.Zhukova1@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жукова Лариса Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Юго-Западный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аудит бухгалтерской отчетности по РСБУ и аудит финансовой отчетности за 2019 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 06:00 GMT +305.04.2019 06:0005.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939289Дата и время окончания срока приема заявок Аудит бухгалтерской отчетности по РСБУ и аудит финансовой отчетности за 2019 годЮго-Западный
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 06:0005.04.2019 06:0005.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939289Дата и время вскрытия заявок Аудит бухгалтерской отчетности по РСБУ и аудит финансовой отчетности за 2019 годЮго-Западный
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 15:0012.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939289Подведение итогов не позднее Аудит бухгалтерской отчетности по РСБУ и аудит финансовой отчетности за 2019 годЮго-Западный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аудит бухгалтерской отчетности по РСБУ и аудит финансовой отчетности за 2019 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК УЗТМ-КАРТЭКС
Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
69.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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