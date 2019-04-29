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    Главная / Торги / Открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи имущества: транспортные средства в количестве 3 ед. Продавец ООО «Газпром добыча Краснодар» .

    Открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи имущества: транспортные средства в количестве 3 ед. Продавец ООО «Газпром добыча Краснодар» .

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939288Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939288

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи имущества: транспортные средства в количестве 3 ед. Продавец ООО «Газпром добыча Краснодар» .

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационное извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Юридический адрес

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Почтовый адрес

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Факс

    +7 495 781-59-29

    Адрес электронной почты

    info@gbes.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипов Игорь Гаянович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939288Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939288Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123Москва

    Дата и время проведения

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939288Дата и время проведения Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939288Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939288Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123

    Начальная цена

    140 356,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    15 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Договором и Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Информационное извещение

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939288Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939288Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93Москва

    Дата и время проведения

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939288Дата и время проведения Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939288Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939288Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93

    Начальная цена

    227 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    20 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Договором и Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Информационное извещение

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939288Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939288Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123Москва

    Дата и время проведения

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939288Дата и время проведения Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939288Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939288Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123

    Начальная цена

    64 779,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Договором и Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123"

    Кол-во: 1

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