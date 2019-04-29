www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП939288
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи имущества: транспортные средства в количестве 3 ед. Продавец ООО «Газпром добыча Краснодар» .
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Почтовый адрес
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Факс
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info@gbes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипов Игорь Гаянович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939288Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939288Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939288Дата и время проведения Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939288Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA 2 EX1 18, BD Н374ТО123
Начальная цена
140 356,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором и Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
29.10.24.000
Документация лота
Кол-во: 1
Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939288Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939288Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939288Дата и время проведения Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939288Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой прочий NISSAN MAXIMA 3.0 SE О-500-КВ 93
Начальная цена
227 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
20 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором и Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
29.10.24.000
Документация лота
Кол-во: 1
Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939288Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939288Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939288Дата и время проведения Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939288Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК, 16RXE16V Н322ТО123
Начальная цена
64 779,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором и Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
29.10.24.000
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.