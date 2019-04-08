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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории зданий офисного центра «Технопарк/Очередь 1» Корпуса 1 и 2

    Запрос предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории зданий офисного центра «Технопарк/Очередь 1» Корпуса 1 и 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939285Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории зданий офисного центра «Технопарк/Очередь 1» Корпуса 1 и 2МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939285

    Уникальный номер закупки

    19-30107/392

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории зданий офисного центра «Технопарк/Очередь 1» Корпуса 1 и 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект Договора

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33 доб. 2148

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    rkalimullin@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калимуллин Ринат Жавдатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории зданий офисного центра «Технопарк/Очередь 1» Корпуса 1 и 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 15:00 GMT +308.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939285Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории зданий офисного центра «Технопарк/Очередь 1» Корпуса 1 и 2Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 15:0008.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939285Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории зданий офисного центра «Технопарк/Очередь 1» Корпуса 1 и 2Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939285Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории зданий офисного центра «Технопарк/Очередь 1» Корпуса 1 и 2Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939285Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории зданий офисного центра «Технопарк/Очередь 1» Корпуса 1 и 2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории зданий офисного центра «Технопарк/Очередь 1» Корпуса 1 и 2

    Начальная цена

    4 916 668,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    143026, г. г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 7 и ул. Нобеля 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    90.03.13.110

    Услуги по уборке территорий городов и поселков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории зданий офисного центра «Технопарк/Очередь 1» Корпуса 1 и 2."

    Кол-во: 0

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